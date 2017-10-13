Сотрудник ФСИН по Удмуртии пытался пронести телефон заключенному

Опубликована: Сегодня 14:35



фото: irkutsk.news фото: irkutsk.news

По ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) обвиняют 23-летнего младшего инспектора, служившего в лечебно-исправительном учреждении. 6 июля текущего года он, предварительно договорившись с одним из отбывающих наказание осужденных, пронес на территорию исправительного учреждения мобильный телефон. За это инспектор должен был получить вознаграждение – набор для игры в нарды. Однако был проверен сотрудниками службы собственной безопасности и задержан.В рамках расследования уголовного дела допрошены осужденные, сотрудники его администрации, изъят мобильный телефон. За совершенное преступление молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.