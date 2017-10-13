В Сарапульском районе разыскивают девушку-эпилептика

Опубликована: Сегодня 15:56

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Сарапульском районе разыскивают девушку, о которой уже три дня ничего не известно. 26-летняя Любовь Антропова 10 октября ушла из дома в д. Соколовка и не вернулась.

Девушка плохо разговаривает и должна принимать таблетки, которых у нее с собой нет, отчего с ней может случиться эпилептический припадок.

Приметы: рост 155-158 см, немного сутулится. Волосы как на фото. Была одета в черные брюки, черную дерматиновую куртку на молнии и серые сапоги на молнии, на голове вязаная бежевая шапка.

По последней информации, в четверг ее видели в Сарапуле с мужчиной. Всех, кто видел Любовь или владеет информацией о ней, просьба позвонить по телефонам: 8-963-028-15-79 (брат Евгений), 8-912-054-83-66 или в полицию, 02.
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