В Сарапульском районе разыскивают девушку-эпилептика

Опубликована: Сегодня 15:56



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Девушка плохо разговаривает и должна принимать таблетки, которых у нее с собой нет, отчего с ней может случиться эпилептический припадок.Приметы: рост 155-158 см, немного сутулится. Волосы как на фото. Была одета в черные брюки, черную дерматиновую куртку на молнии и серые сапоги на молнии, на голове вязаная бежевая шапка.По последней информации, в четверг ее видели в Сарапуле с мужчиной. Всех, кто видел Любовь или владеет информацией о ней, просьба позвонить по телефонам: 8-963-028-15-79 (брат Евгений), 8-912-054-83-66 или в полицию, 02.