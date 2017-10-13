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На новой купюре в 2000 рублей россияне обнаружили грубую ошибку
Опубликована: Сегодня 17:27 Россияне обнаружили на новой купюре номиналом в 2000 рублей грубую ошибку. Художники присоединили остров Сахалин к материковой части России с помощью перешейка. После этого остров на бумаге превратился в полуостров, пишет Ura.ru.
По словам самих сахалинцев, никакого перешейка на самом деле не существует, и их регион изображен на купюре неверно.
Банкноты в 2000 и 200 рублей ЦБ запустил в обращение 12 октября. В банкоматах они появятся до конца 2017 года. На купюрах в 200 рублей можно увидеть изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе, а также музей-заповедник Херсонес-Таврический. На 2000-рублевой банкноте изображен Сахалин.
Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук призвал поменять дизайн всех рублевых банкнот, уточнив, что время пришло.
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