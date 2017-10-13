Патриарх московский и всея Руси Кирилл прибыл в Ижевск

Опубликована: Сегодня 19:08

фото: repeatme.ru
Патриарх московский и всея Руси Кирилл прибыл в Ижевск. В 13.30 его встретили в аэропорту столицы Удмуртской Республики.

«О вашей республике знает вся страна, и я радуюсь тому что церковная жизнь развивается <…>. Мне хотелось увидеть своими глазами, помолиться вместе с вами, с удмуртским народом, жителями Удмуртии», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Вечером в пятницу патриарх Кирилл помолится за всенощным бдением в соборе Александра Невского в Ижевске. После богослужения на могиле митрополита Николая (Шкрумко) будет совершена заупокойная лития.

В субботу, 14 октября, в 10:00 патриарх совершит Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Сарапула. В этот же день он посетит глазовский Спасо-Преображенский кафедральный собор.

В воскресенье, 15 октября, в 10:00 патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Михайловском кафедральном соборе Ижевска. В пресс-службе ижевской епархии уточнили, что на службы патриарха будут пускать всех желающих.
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