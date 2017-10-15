Два человека погибли в перевернувшемся в Селтинском районе автомобиле

Опубликована: Сегодня 17:45



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошло ДТП накануне, 14 октября, в 16:40 на 1 км дороги Пажгурт-Валомаз. Автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, съехал в кювет и перевернулся. В Госатоинспекции уточнили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в салоне отечественной легковушки находилось три человека, водитель выжил.«Один из погибших являлся братом водителя. У обоих погибших мужчин остались семьи и дети», - уточнили в ГИБДД. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. В настоящее время водитель водворен в изолятор временного содержания.