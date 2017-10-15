Два человека погибли в перевернувшемся в Селтинском районе автомобиле

Опубликована: Сегодня 17:45

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Два человека погибли в перевернувшемся в Селтинском районе автомобиле. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, за рулем «ВАЗа» был нетрезвый водитель. Как выяснилось позже, его стаж вождения составлял 4 месяца, а машину он приобрел за два дня до аварии.

Произошло ДТП накануне, 14 октября, в 16:40 на 1 км дороги Пажгурт-Валомаз. Автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, съехал в кювет и перевернулся. В Госатоинспекции уточнили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в салоне отечественной легковушки находилось три человека, водитель выжил.

«Один из погибших являлся братом водителя. У обоих погибших мужчин остались семьи и дети», - уточнили в ГИБДД. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. В настоящее время водитель водворен в изолятор временного содержания.



Загрузка...
Теги
ветеран оружие семья самолет Сарапул Россия Ижавто выборы пенсия Госсовет УР религия розыск животные медицина Дмитрий Медведев видео мода бюджет погода природа занятость Украина Ува ИжГТУ банк Глазов Владимир Путин терроризм МЧС Можга телевидение правительство СКП творчество звезда депутат ГИБДД выставка штраф Малая Пурга полиция МВД пристав технологии футбол фестиваль финансы бизнес музыка Ижевск лес пожар убийство траур дороги физкультура Новый год/Рождество ЖКХ промышленность строительство Александр Волков Удмуртия Завьялово дети рейтинг хоккей инвалид Игра транспорт праздник кино долг вода Воткинск преступление Голливуд конкурс СМИ армия суд ГЖД Интернет Балезино спортсмен торговля образование США наркотики молодежь туризм зоопарк прокуратура школа ремонт свадьба здоровье алкоголь безопасность ДТП Москва
Все теги
Яндекс.Погода