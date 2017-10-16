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Молодой человек прервал фестиваль в Сочи, чтобы сделать предложение возлюбленной
Опубликована: Сегодня 08:30 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС), которая проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи, была прервана предложением руки и сердца. Об этом пишет Life.
— Я Гоша из Владикавказа, дело в том, что где-то в зале сидит девушка, которой я делал предложение два раза, — обратился влюблённый.
Он попросил свою избранницу по имени Кристина подняться на сцену, после чего встал на колено и попросил её стать его женой. Кристина ответила согласием.
ВФМС проходит одновременно в двух российских городах — в Москве и Сочи — с 14 по 22 октября. На форум приехало более 50 тысяч человек 180 стран мира.
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