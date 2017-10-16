На набережной Сарапула откопали артиллерийский снаряд

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

Опасную территорию взяли под контроль сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и МВД. В ходе осмотра было установлено, что находка является артиллерийским снарядом 152 мм. (без гильзы) времен гражданской войны. Боевой снаряд представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан.Опасную находку саперы ОМОН уничтожили на месте обнаружения путем подрыва.