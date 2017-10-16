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На набережной Сарапула откопали артиллерийский снаряд
Опубликована: Сегодня 09:22 На набережной Сарапула в пятницу, 13 октября, обнаружили артиллерийский снаряд. Сообщение об этом в дежурную часть поступило от рабочих, которые проводили строительно-земляные работы у паромной переправы на берегу Камы.
Опасную территорию взяли под контроль сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и МВД. В ходе осмотра было установлено, что находка является артиллерийским снарядом 152 мм. (без гильзы) времен гражданской войны. Боевой снаряд представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан.
Опасную находку саперы ОМОН уничтожили на месте обнаружения путем подрыва.
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