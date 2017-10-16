Водитель «Приоры» погиб при столкновении с КАМАЗом под Ижевском

Опубликована: Сегодня 10:16

фото: vk.com/udmurtiya18rus/Александр Чернышов
На объездной Ижевска при столкновении с КАМАЗом погиб водитель «Приоры». Произошло ДТП сегодня, 16 октября, в 8.55  рядом с поворотом на Хохряки.

Стаж 19-летнего водителя легкового автомобиля был небольшим, около 10 месяцев. Как сообщил представитель ГИБДД, молодой человек «при объезде двигающегося впереди и выполняющего поворот направо транспортного средства выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».

Обстоятельства и причины столкновения сейчас выясняются.
Загрузка...
Теги
Россия МВД конкурс музыка промышленность Ува образование пожар религия Александр Волков зоопарк убийство преступление выставка Малая Пурга физкультура фестиваль Госсовет УР футбол кино инвалид Можга праздник Ижавто ЖКХ траур безопасность Глазов выборы Интернет Ижевск спортсмен Удмуртия Дмитрий Медведев прокуратура финансы природа ГЖД бизнес лес транспорт хоккей Владимир Путин Сарапул бюджет занятость видео ИжГТУ молодежь Балезино США банк Голливуд Новый год/Рождество дети депутат Москва МЧС погода ДТП СМИ Игра здоровье дороги терроризм ремонт телевидение наркотики мода медицина армия свадьба оружие торговля суд технологии долг звезда творчество СКП ГИБДД рейтинг туризм штраф семья Украина пристав алкоголь Завьялово животные пенсия школа самолет строительство вода правительство розыск полиция Воткинск ветеран
Все теги
Яндекс.Погода