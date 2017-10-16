Водитель «Приоры» погиб при столкновении с КАМАЗом под Ижевском

Опубликована: Сегодня 10:16



фото: vk.com/udmurtiya18rus/Александр Чернышов фото: vk.com/udmurtiya18rus/Александр Чернышов

Стаж 19-летнего водителя легкового автомобиля был небольшим, около 10 месяцев. Как сообщил представитель ГИБДД, молодой человек «при объезде двигающегося впереди и выполняющего поворот направо транспортного средства выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».Обстоятельства и причины столкновения сейчас выясняются.