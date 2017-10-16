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Водитель «Приоры» погиб при столкновении с КАМАЗом под Ижевском
Опубликована: Сегодня 10:16 На объездной Ижевска при столкновении с КАМАЗом погиб водитель «Приоры». Произошло ДТП сегодня, 16 октября, в 8.55 рядом с поворотом на Хохряки.
Стаж 19-летнего водителя легкового автомобиля был небольшим, около 10 месяцев. Как сообщил представитель ГИБДД, молодой человек «при объезде двигающегося впереди и выполняющего поворот направо транспортного средства выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».
Обстоятельства и причины столкновения сейчас выясняются.
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