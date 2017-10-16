Ижевские Бонни и Клайд обокрали минимум четыре магазина

Опубликована: Сегодня 11:12

фото: oi5.ru
По подозрению в совершении серии краж в магазинах Ижевска задержаны двое местных жителей. Ранее судимые 24-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница скрывались от правоохранительных органов в одной из деревень Малопургинского района.

На данный момент молодых людей подозревают в совершении четырех краж из магазинов на территории Индустриального района Ижевска. В двух случаях девушка отвлекала продавцов, когда её сожитель совершал кражи, в двух других – действовали наоборот. В некоторых случаях злоумышленники похищали товар из магазинов, в других – личные вещи продавцов, оставленные без присмотра. В некоторых магазинах их действия зафиксированы камерами видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила более 56 тыс рублей.

В настоящее время оба задержанных находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается возможная причастность преступной пары к совершению аналогичных преступлений в других районах Ижевска.
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