Ижевские Бонни и Клайд обокрали минимум четыре магазина

Опубликована: Сегодня 11:12



фото: oi5.ru фото: oi5.ru

На данный момент молодых людей подозревают в совершении четырех краж из магазинов на территории Индустриального района Ижевска. В двух случаях девушка отвлекала продавцов, когда её сожитель совершал кражи, в двух других – действовали наоборот. В некоторых случаях злоумышленники похищали товар из магазинов, в других – личные вещи продавцов, оставленные без присмотра. В некоторых магазинах их действия зафиксированы камерами видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила более 56 тыс рублей.В настоящее время оба задержанных находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается возможная причастность преступной пары к совершению аналогичных преступлений в других районах Ижевска.