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При продаже 165 кг стерляди в Ижевске задержали жителя Каракулино
Опубликована: Сегодня 12:40 На парковке у одного из торговых центров Ижевска полицейские задержали 59-летнего жителя с. Каракулино. Мужчина прямо из автомобиля торговал стерлядью. Правоохранители насчитали 165 кг рыбы породы осетровых, а также изъяли у торговца 100 тыс рублей.
Кроме того, в ходе осмотра места проживания задержанного были обнаружены и изъяты 54 рыболовные сети, 2 лодки, 6 лодочных моторов и эхолот.
По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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