При продаже 165 кг стерляди в Ижевске задержали жителя Каракулино

Опубликована: Сегодня 12:40



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Кроме того, в ходе осмотра места проживания задержанного были обнаружены и изъяты 54 рыболовные сети, 2 лодки, 6 лодочных моторов и эхолот.По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.