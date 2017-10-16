К концу недели в Удмуртии похолодает, и каждый день будет дождливым

Опубликована: Сегодня 13:31



фото: автора фото: автора

Во вторник и среду в отдельных районах будут наблюдаться небольшие дожди, в основном в темное время суток. В ночь на вторник температура воздуха составит +4..9 °С, днем 17 октября воздух прогреется до +7..12 °С, в среду же прогнозируется более прохладная погода.В четверг, 19 октября, пройдет активный фронт – дожди, местами не исключен мокрый снег, порывистый сильный ветер. Температура воздуха в дневные часы поднимется не выше +5..10 °С.К концу недели ожидается похолодание – ночью температура воздуха опустится ниже ноля, возможен снег.