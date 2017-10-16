К концу недели в Удмуртии похолодает, и каждый день будет дождливым

Опубликована: Сегодня 13:31

фото: автора
Небольшие дожди ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни, а к концу недели похолодает. Но, как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, температурный фон будет выше обычного для данного времени года в республике.

Во вторник и среду в отдельных районах будут наблюдаться небольшие дожди, в основном в темное время суток. В ночь на вторник температура воздуха составит +4..9 °С, днем 17 октября воздух прогреется до +7..12 °С, в среду же прогнозируется более прохладная погода.

В четверг, 19 октября, пройдет активный фронт – дожди, местами не исключен мокрый снег, порывистый сильный ветер. Температура воздуха в дневные часы поднимется не выше +5..10 °С.

К концу недели ожидается похолодание – ночью температура воздуха опустится ниже ноля, возможен снег.
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