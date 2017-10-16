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Четыре ДТП с участием пешеходов произошли в Удмуртии в воскресенье
Опубликована: Сегодня 14:57 В воскресенье, 15 октября, на дорогах Ижевска получили травмы трое пешеходов. Еще один наезд, в Глазовском районе Удмуртии, закончился летальным исходом.
Так, в 9.30 напротив дома №44 по улице Клубная 79-летний водитель автомобиля «KIA» совершил наезд на пешехода – женщину, 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.
В 12.05 напротив дома №242 по улице Карла Маркса, женщина 1970 года рождения за рулем автомобиля «Субару», совершила наезд на пешехода – женщину, 1955 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В 16.38 минут напротив дома №59 по улице Школьная водитель автомобиля «Лада-Калина» - женщина 1985 года рождения сбила пешехода – мужчину 1977 года рождения, находящегося на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход также получил травмы.
На 13 километре автодороги «Глазов – Яр» в 19.15 водитель «Рено» - мужчина, 1960 года рождения, совершил наезд на пешехода – неустановленного мужчину, находящегося на проезжей части дороги, вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо 02.
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