Четыре ДТП с участием пешеходов произошли в Удмуртии в воскресенье

Опубликована: Сегодня 14:57

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В воскресенье, 15 октября, на дорогах Ижевска получили травмы трое пешеходов. Еще один наезд, в Глазовском районе Удмуртии, закончился летальным исходом.

Так, в 9.30 напротив дома №44 по улице Клубная 79-летний водитель автомобиля «KIA» совершил наезд на пешехода – женщину, 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.

В 12.05 напротив дома №242 по улице Карла Маркса, женщина 1970 года рождения за рулем автомобиля «Субару», совершила наезд на пешехода – женщину, 1955 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 16.38 минут напротив дома №59 по улице Школьная водитель автомобиля «Лада-Калина» - женщина 1985 года рождения сбила пешехода – мужчину 1977 года рождения, находящегося на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход также получил травмы.

На 13 километре автодороги «Глазов – Яр» в 19.15 водитель «Рено» - мужчина, 1960 года рождения, совершил наезд на пешехода – неустановленного мужчину, находящегося на проезжей части дороги, вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо 02.



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