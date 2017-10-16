Ижевская «LADA Vesta» прошла кастинг немецких экспертов

Опубликована: Сегодня 16:06



фото: newspile.ru фото: newspile.ru

ADAC старается максимально оперативно испытывать все новые транспортные средства, которые появляются на местном рынке, после чего публикуют свои заключения. Так седан Лада Веста был оценён немецкими специалистами по всем самым важным критериям. Это: кузов/багажник; интерьер; комфорт; двигатель/трансмиссия; динамические характеристики; безопасность; экология. Шкала оценки автомобилей — 6-балльная, традиционно она перевернута. То есть — от 0,6 до 1,5 балла — «отлично», от 4,6 до 5,5 бала — «неудовлетворительно».Работники ADAC похвалили новый седан Лада Веста за «свежий дизайн». Также положительные отзывы получило богатое оснащение модели (испытуемый образец седана был укомплектован навигационной и климатической установкой), просторный салон, большой багажник и «хорошо настроенная противозаносная система».Однако критика оказалась более обширной. В частности, эксперты из Германии остались неудовлетворёнными рулевым управлением седана LADA Vesta (плохая обратная связь) и его тормозной системой. Согласно опубликованным данным, тормозной путь Лады Весты со скорости 100 км/ч составил 39,9 метра. Это, на секундочку, на 5 метров больше, чем у современных конкурентов.Помимо этого, по мнению специалистов ADAC, мощности в 102 лошадиные силы, которые обеспечивает 1,6-литровый двигатель, явно маловато для автомобиля такой массы. Помимо этого, как сказано в отчёте, оснащение LADA Vesta по части систем безопасности — минимальное.Мало того, силовой агрегат автомобиля выбрасывает в атмосферу большее СО2, чем это заявлено в официальной документации компании «АвтоВАЗ» — 193 г/км («паспортные» данные — 138 г/км). При этом средний расход топлива седан Лада Веста в реальных условиях составил умеренные 7 литров на каждую сотню пути.Также специалисты организации ADAC отмечают, что салон новой модели «АвтоВАЗа» сделан небрежно. В частности, на многих пластиковых деталях имеются различные сколы и заусеницы, что сопряжено с огрехами производства.В итоге, организация ADAC поставила седану LADA Vesta общую оценку — 3,4 балла. То есть — удовлетворительно. В этой европейской стране отечественная новинка доступна только с 1,6-литровым силовым агрегатом, который сопряжён с «механикой» или «роботом». И желающих ее приобрести оказалось не так много, тем более что по цене Весты в Германии можно купить куда более качественный Фольксваген Поло: Ладу Весту на немецком рынке дилеры предлагают за €12,74-13,74 тыс., а Фольксваген Поло за €12, 975 тыс.