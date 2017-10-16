Трое жителей Удмуртии отдали приставам долги, чтобы не стать пешеходами

Опубликована: Сегодня 17:14

фото: gk170.ru
Ограничение специального права в управлении транспортным средством судебные приставы применяют как меру принудительного исполнения с января 2016 года. Эта мера эффективна и дает свои результаты - в сентябре, чтобы не стать пешеходом, житель Можгинского района оплатил 140 тыс рублей задолженности по алиментам. Похожая ситуация произошла и в Устиновском районе Ижевска: двое должников, получивших предупреждение о том, что могут быть ограничены в спецправе, полностью погасили задолженности в размере 60 тыс рублей и 150 тыс рублей.

Ещё одна эффективная мера принудительного взыскания - наложение ареста на движимое и недвижимое имущество, а также запрет на регистрационные действия с имуществом. Так, в Завьяловском районе после ареста земельного участка и передачи его на реализацию неплательщик алиментов перечислил на счёт своего ребёнка 250 тыс рублей. А на его односельчанина подействовало привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. В тот же день мужчина погасил долг в размере 56 тыс рублей.



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