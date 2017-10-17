Глазовскую больницу в пятницу, 13-го «заминировал» уроженец Киргизии

Опубликована: 16 Октября 2017 г. 18:27



фото: severinform.ru фото: severinform.ru

Инцидент произошел днем, 13 октября. На телефон «скорой» позвонил мужчина и сообщил о минировании. «Ваше здание заминировано, у вас есть 5 минут, я не шучу», - сказал мужчина и отключил телефон. В итоге, эвакуировали более 200 человек - сотрудников скорой помощи, пациентов и работников больницы, которая находилась рядом. При проведении эвакуации задействовали большое количество спасателей и силовиков.В 22:15 этого же дня подозреваемого задержали полицейские на трассе Глазов-Балезино. Им оказался гражданин Киргизии. 15 октября Глазовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 25-летнего подозреваемого. Дознаватель аргументировал свое ходатайство тем, что личность мужчины полностью не подтверждена, он не имеет постоянного места жительства и регистрацию в России. «Оставаясь на свободе, может скрыться от органов дознания и суда», - говорится в сообщении.В итоге мужчину поместили под стражу на 30 дней. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий»).