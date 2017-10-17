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«Бабушки из Бураново» выступят на пельменном фестивале в Набережных Челнах
Опубликована: Сегодня 08:30 «Бабушки из Бураново» выступят на пельменном фестивале в Набережных Челнах. Об этом в понедельник, 16 октября, на пресс-конференции сообщила руководитель удмуртской общины Набережных Челнов Валентина Билык. Ансамбль, побывавший на «Евровидении», выступит в автограде в рамках фестиваля финно-угорских народов. Об этом сообщает Business-gazeta.
«Мы в этом году в третий раз проводим фестиваль финно-угорских народов, — сказала Билык. — К ним в Татарстане относятся удмурты, марийцы и мордва. Мы решили отойти от обычного формата проведения фестиваля и хотим устроить пельменный фестиваль».
Пройдет мероприятие 21 октября с 11 до 15 часов на площади перед Органным залом. Всего же в празднике примут участие 12 творческих коллективов. По словам Билык, на площади будет развернута торговля пельменями, а на сцене будут разыгрываться призы — запас муки или партия тех же самых пельменей.
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