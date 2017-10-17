«Бабушки из Бураново» выступят на пельменном фестивале в Набережных Челнах

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: snm-fest.ru
«Бабушки из Бураново» выступят на пельменном фестивале в Набережных Челнах. Об этом в понедельник, 16 октября, на пресс-конференции сообщила руководитель удмуртской общины Набережных Челнов Валентина Билык. Ансамбль, побывавший на «Евровидении», выступит в автограде в рамках фестиваля финно-угорских народов. Об этом сообщает Business-gazeta.

«Мы в этом году в третий раз проводим фестиваль финно-угорских народов, — сказала Билык. — К ним в Татарстане относятся удмурты, марийцы и мордва. Мы решили отойти от обычного формата проведения фестиваля и хотим устроить пельменный фестиваль».

Пройдет мероприятие 21 октября с 11 до 15 часов на площади перед Органным залом. Всего же в празднике примут участие 12 творческих коллективов. По словам Билык, на площади будет развернута торговля пельменями, а на сцене будут разыгрываться призы — запас муки или партия тех же самых пельменей.



Загрузка...
Теги
религия Владимир Путин пожар Ижевск Интернет погода ИжГТУ Завьялово дети образование финансы ветеран траур Ижавто Александр Волков здоровье Ува Украина суд фестиваль технологии Москва Госсовет УР ДТП семья штраф туризм ЖКХ зоопарк природа вода выборы армия пристав школа мода США терроризм оружие Удмуртия Глазов праздник долг Дмитрий Медведев Голливуд Игра инвалид депутат Россия СКП правительство Воткинск полиция кино телевидение выставка убийство спортсмен наркотики лес преступление бюджет конкурс бизнес СМИ Малая Пурга творчество алкоголь рейтинг занятость звезда Балезино физкультура Сарапул молодежь пенсия строительство Можга розыск хоккей торговля самолет банк свадьба дороги футбол МЧС ГИБДД транспорт видео ГЖД ремонт музыка животные МВД медицина безопасность промышленность прокуратура Новый год/Рождество
Все теги
Яндекс.Погода