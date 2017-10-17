«Бабушки из Бураново» выступят на пельменном фестивале в Набережных Челнах

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: snm-fest.ru фото: snm-fest.ru

«Мы в этом году в третий раз проводим фестиваль финно-угорских народов, — сказала Билык. — К ним в Татарстане относятся удмурты, марийцы и мордва. Мы решили отойти от обычного формата проведения фестиваля и хотим устроить пельменный фестиваль».Пройдет мероприятие 21 октября с 11 до 15 часов на площади перед Органным залом. Всего же в празднике примут участие 12 творческих коллективов. По словам Билык, на площади будет развернута торговля пельменями, а на сцене будут разыгрываться призы — запас муки или партия тех же самых пельменей.