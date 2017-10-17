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Результаты своей работы в Удмуртии за 9 месяцев опубликовал «Дорожный патруль»
Опубликована: Сегодня 10:10 Статистику своей деятельности в Удмуртии опубликовала добровольная народная дружина «Дорожный патруль». Так, за 9 месяцев 2017 года приняли участие почти в 1200 совместных мероприятиях с сотрудниками МВД по Удмуртской Республике, в том числе в 1000 мероприятий с сотрудниками ДПС по выявлению и задержанию водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
В результате совместной деятельности дружинниками оказана помощь в выявлении и задержании 753 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшимися от прохождения освидетельствования. Около половины таких водителей были задержаны в Ижевске. Общая сумма штрафов, которую водители оплатят в бюджет за эти нарушения, превысила 20 млн рублей.
С начала года сотрудниками ДНД совместно с инспекторами ДПС выявлено и задержано почти 200 водителей, не имеющих права управления, либо лишенные такого права. Также сотрудниками Дорожного патруля оказана помощь в задержании 42 человек, подозреваемых в совершении преступлений.