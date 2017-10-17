Результаты своей работы в Удмуртии за 9 месяцев опубликовал «Дорожный патруль»

Опубликована: Сегодня 10:10



фото: vk.com/auxiliarypolice фото: vk.com/auxiliarypolice

В результате совместной деятельности дружинниками оказана помощь в выявлении и задержании 753 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшимися от прохождения освидетельствования. Около половины таких водителей были задержаны в Ижевске. Общая сумма штрафов, которую водители оплатят в бюджет за эти нарушения, превысила 20 млн рублей.С начала года сотрудниками ДНД совместно с инспекторами ДПС выявлено и задержано почти 200 водителей, не имеющих права управления, либо лишенные такого права. Также сотрудниками Дорожного патруля оказана помощь в задержании 42 человек, подозреваемых в совершении преступлений.