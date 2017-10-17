С жалобами на ОРВИ к врачам обратились более 11 тыс жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:00



фото: zdorov-vrn.ru фото: zdorov-vrn.ru

К врачам обратились 11 107 человек, при этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте от 0 до 6 лет. Чаще всего болеют жители Можги и 11 районов Удмуртии, там отмечается превышение эпидпорога.В столице региона за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5340 человек. По Ижевску эпидпорог не превышен во всех возрастных группах, а заболеваемость снизилась на 9%.Случаев заражения гриппом в республике пока не зарегистрировали.