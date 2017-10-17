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С жалобами на ОРВИ к врачам обратились более 11 тыс жителей Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:00 Количество заразившихся ОРВИ жителей Удмуртии за минувшую неделю снизилось. «Заболеваемость ОРВИ с 9 по 15 октября 2017 года по совокупному населению регистрировалась на уровне ниже эпидемического порога на 4%», - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
К врачам обратились 11 107 человек, при этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте от 0 до 6 лет. Чаще всего болеют жители Можги и 11 районов Удмуртии, там отмечается превышение эпидпорога.
В столице региона за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5340 человек. По Ижевску эпидпорог не превышен во всех возрастных группах, а заболеваемость снизилась на 9%.
Случаев заражения гриппом в республике пока не зарегистрировали.