С жалобами на ОРВИ к врачам обратились более 11 тыс жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:00

фото: zdorov-vrn.ru
Количество заразившихся ОРВИ жителей Удмуртии за минувшую неделю снизилось. «Заболеваемость ОРВИ с 9 по 15 октября 2017 года по совокупному населению регистрировалась на уровне ниже эпидемического порога на 4%», - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

К врачам обратились 11 107 человек, при этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте от 0 до 6 лет. Чаще всего болеют жители Можги и 11 районов Удмуртии, там отмечается превышение эпидпорога.

В столице региона за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5340 человек. По Ижевску эпидпорог не превышен во всех возрастных группах, а заболеваемость снизилась на 9%.

Случаев заражения гриппом в республике пока не зарегистрировали.


Теги
хоккей правительство МЧС бюджет убийство ГЖД Госсовет УР Ижавто дети природа здоровье телевидение инвалид штраф Голливуд Ува пенсия молодежь армия Украина свадьба физкультура Балезино траур Сарапул звезда Игра религия СМИ алкоголь рейтинг прокуратура кино музыка конкурс школа мода творчество промышленность долг Глазов финансы суд выставка образование Удмуртия видео транспорт ДТП банк Ижевск МВД США занятость спортсмен ЖКХ футбол погода лес семья розыск Россия ИжГТУ наркотики торговля депутат Можга Москва оружие пристав Интернет полиция технологии животные Новый год/Рождество Завьялово Владимир Путин строительство Воткинск самолет фестиваль терроризм Малая Пурга ветеран СКП зоопарк праздник преступление безопасность выборы пожар вода ремонт ГИБДД Дмитрий Медведев бизнес медицина дороги туризм Александр Волков
Все теги
Яндекс.Погода