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Ученые выяснили, от чего зависит сексуальное удовлетворение
Опубликована: Сегодня 11:50 Команда международных ученых провела новое исследование, целью которого было выяснить, что влияет на сексуальное удовольствие партнеров. Как оказалось, удовлетворение друг друга является существенным, как для мужчины, так и для женщины.
Нидерландские, португальские, канадские и бразильские исследователи решили провести эксперимент с целью выяснения, что оказывает непосредственное влияние на получение сексуального удовлетворения обоих полов. Как пишет агентство oane.ws, с результатами научной работы можно ознакомиться в издании The Journal of Sex Research.
Специалисты попросили 124 гетеросексуальные пары, ставшие участниками исследования, указать степень удовлетворения от сексуального контакта, а также дать оценку своих сексуальных функций – длительность эрекции, выделение смазки и силу полученного оргазма. В эксперименте согласились принять участие молодые и пожилые мужчины возрастом от 19 до 69 лет, а также девушки и женщины, возраст которых начинался от 18 лет и завершался 62-летним возрастом.
Как выяснили ученые, мужчина чувствует себя удовлетворенным от половой близости с партнершей в зависимости от продолжительности эрекции, сексуального желания женщины и силы ее оргазма. Результаты опроса женщин показали, что у них этот процесс зависит от степени влечения и оргазма мужчины. Так эксперты сделали вывод, что существенным фактором в получении наслаждения от интимных отношений является удовлетворение партнера.
Ранее ученые из бразильского университета установили, что сексуальная активность влияет на процесс старения. Как утверждают исследователи, чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов.
В свою очередь, сотрудники университета Калифорнии сообщили, что женщины могут замедлить старение своего организма, занимаясь сексом минимум раз в неделю. При этом им вовсе не обязательно получать особое удовольствие от интимной близости.
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