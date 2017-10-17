Певица Лолита Милявская окрестила Ижевск колхозом

Опубликована: Сегодня 13:55



фото: instagram.com/lolitamilyavskaya фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Жизнь налаживается! 15.9k Likes, 280 Comments - Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Instagram: "Жизнь налаживается!

Началось в колхозе утро! Доброе утро, Ижевск! 13.5 тыс. отметок "Нравится", 297 комментариев - Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) в Instagram: "Началось в колхозе утро! Доброе утро, Ижевск!"

Несколько горожан, защищая любимый город и, видимо, не очень правильно понимая суть фразы, возмущенно писали «Ижевск - это колхоз????», на что невыспавшаяся Лолита ответила: «Жаль, что вы не знакомы с этой крылатой фразой. Это мои будни, мой колхоз гастрольный. Люблю образованных людей. Читайте больше и поймёте, что чувство самоиронии, адресовано не городу». Большинство же комментариев были с пожеланиями удачно выступить в столице Удмуртии.Лолита Милявская выступит в своем новом сольном шоу сегодня, 17 октября, и порадует зрителей бесконечным числом своих умений и талантов - актрисы, шоувумен, телезвезды.