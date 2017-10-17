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Певица Лолита Милявская окрестила Ижевск колхозом
Опубликована: Сегодня 13:55 Выступить на одной из концертных площадок в Ижевск приехала одна из самых эксцентричных и темпераментных артисток российской эстрады Лолита Милявская. Сразу по приезду певица выложила в Instagram свое фото с подписью «Началось в колхозе утро! Доброе утро, Ижевск!». Пост сразу же оброс несколькими сотнями комментариев подписчиков звезды, и, как обычно, не все они были положительными.
Несколько горожан, защищая любимый город и, видимо, не очень правильно понимая суть фразы, возмущенно писали «Ижевск - это колхоз????», на что невыспавшаяся Лолита ответила: «Жаль, что вы не знакомы с этой крылатой фразой. Это мои будни, мой колхоз гастрольный. Люблю образованных людей. Читайте больше и поймёте, что чувство самоиронии, адресовано не городу». Большинство же комментариев были с пожеланиями удачно выступить в столице Удмуртии.
Лолита Милявская выступит в своем новом сольном шоу сегодня, 17 октября, и порадует зрителей бесконечным числом своих умений и талантов - актрисы, шоувумен, телезвезды.