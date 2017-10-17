Прокуратура готова лишить мандатов шестерых депутатов гордумы Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:43

фото: pokrasnet.bystro.website
Своих мандатов могут лишиться шестеро депутатов городской думы Ижевска. Как сообщил корреспонденту «Сусанина» и.о. прокурора Октябрьского района столицы Удмуртии Андрей Осипов, такое решение принято из-за предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе.

По словам Осипова, ранее прокуратура уже уведомляла о выявленных нарушениях администрацию Ижевска, но в ответ получила только то, что «информация принята к сведению».

Изначально нарушения в декларациях были выявлены сразу у 30 народных избранников. «Передали информацию Гарину (председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин – прим.ред.). До 23 июня они по всем депутатам брали объяснения. С учетом их пояснений, дополнительных проверок, мы на этих шестерых остановились. Нарушения, которые человек уже не мог ошибочно допустить, а по остальным мы вины такой не нашли», - пояснил Осипов.

Как рассказал корреспонденту «Сусанина» источник, знакомый с ситуацией, в числе шестерых депутатов городской думы, стоящих в очередь на лишение мандатов, находятся Денис Балакин, Дмитрий Чистяков, Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов, Сергей Шишкин и Сергей Иванов.



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