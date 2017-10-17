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Перебегавшая дорогу девятилетняя девочка получила тяжелые травмы и спровоцировала аварию в в Якшур-Бодьинском районе
Опубликована: Сегодня 16:58 Столкновение двух автомобилей произошло в Якшур-Бодьинском районе после наезда на выбежавшую на дорогу девочку. Произошло ДТП 16 октября в 7.05 на 2-ом км автодороги «с. Якшур-Бодья – с. Красногорское».
28-летний водитель автомобиля «Форд» сбил девятилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте, после чего въехал в стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-2114». В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы.