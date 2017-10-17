Перебегавшая дорогу девятилетняя девочка получила тяжелые травмы и спровоцировала аварию в в Якшур-Бодьинском районе

Опубликована: Сегодня 16:58

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Столкновение двух автомобилей произошло в Якшур-Бодьинском районе после наезда на выбежавшую на дорогу девочку. Произошло ДТП 16 октября в 7.05 на 2-ом км автодороги «с. Якшур-Бодья – с. Красногорское».

28-летний водитель автомобиля «Форд» сбил девятилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте, после чего въехал в стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-2114». В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы.


Теги
ремонт торговля ИжГТУ безопасность занятость банк физкультура музыка хоккей МВД школа звезда фестиваль терроризм Игра природа мода медицина бюджет Ижевск прокуратура здоровье Интернет Балезино Сарапул Глазов США траур религия ЖКХ алкоголь инвалид телевидение пристав вода молодежь убийство дети Новый год/Рождество образование депутат погода выборы правительство бизнес Можга спортсмен ГИБДД зоопарк лес Удмуртия ДТП полиция дороги семья Ижавто футбол кино конкурс творчество транспорт оружие розыск самолет Москва Ува Госсовет УР промышленность преступление Воткинск Голливуд пожар Украина рейтинг ГЖД ветеран праздник Владимир Путин МЧС Малая Пурга туризм Завьялово Дмитрий Медведев видео Александр Волков строительство финансы свадьба СКП технологии пенсия СМИ суд наркотики армия выставка Россия долг животные штраф
Все теги
Яндекс.Погода