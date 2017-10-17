Перебегавшая дорогу девятилетняя девочка получила тяжелые травмы и спровоцировала аварию в в Якшур-Бодьинском районе

Опубликована: Сегодня 16:58



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

28-летний водитель автомобиля «Форд» сбил девятилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте, после чего въехал в стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-2114». В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы.