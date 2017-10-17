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Пропавшая в Ижевске 17-летняя студентка УдГУ нашлась
Опубликована: Сегодня 18:16 Пропавшую в Ижевске 17-летнюю студентку спортфака Удмуртского госуниверситета нашли. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил руководитель Октябрьского межрайонного следственного отдела Иван Залазаев. По его словам, с девушкой все хорошо, никаких преступлений в отношении нее не совершалось.
Как выяснилось, студентка уехала к бабушке в Подмосковье, хотела сообщить о поездке родителям, но у нее возникли проблемы с мобильным телефоном, и на связь она выйти так и не смогла. В среду, 17 октября, в Ижевск из Белоруссии прибудет мама студентки. Сейчас «путешественница» находится в следственном комитете.
Напомним, заявление о пропаже девушки поступило в полицию в понедельник, 16 октября. Спортсменка по неизвестным причинам не отвечала на телефонные звонки, но при этом поддерживала связь в соцсетях.
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