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Троих беспризорных подростков 15, 12 и 8 лет сняли с поезда «Воткинск-Ижевск»
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске с пригородного поезда, прибывшего из Воткинска, сняли троих подростков 15, 12 и 8 лет. Как сообщили в пресс-службе Ижевского ЛО МВД России на транспорте, на мальчиков, которые ехали без сопровождения взрослых, обратили внимание кондукторы и сообщили о них дежурному по станции.
Выяснилось, что все трое состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних за бродяжничество, прогуливание школьных занятий, а старший из них – учащийся Воткинского промышленного техникума, уже дважды привлекался за кражи.
Подростки рассказали, что вечером гуляли около воткинского железнодорожного вокзала и решили прокатиться до Ижевска, якобы навестить живущую там бабушку старшего из ребят. После установления личности детей их родителям сообщили о произошедшем, за самым младшим сразу же приехала мама и забрала его домой. За остальными родители пока не имеют возможности приехать, поэтому детей, как находящихся в трудной жизненной ситуации, разместили в детских больницах Ижевска.
Материалы об этом происшествии будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту их жительства, родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КОАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
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