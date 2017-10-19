Актер Михаил Кокшенов в тяжелом состоянии попал в больницу

Опубликована: Сегодня 09:25

фото: piter.tv
Врачи оценивают состояние актера Михаила Кокшенова, госпитализированного во вторник, как тяжелое. Об этом Взгляду сообщили в справочной службе Первой градской больницы им. Пирогова. Ранее в больнице сообщали, что актера доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963-м окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. Работал в Академическом театре им. Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и параллельно начал сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.

Снялся более чем в ста фильмах, наиболее известны его роли в кинокартинах «Даурия», «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».
Загрузка...
Теги
звезда СМИ пожар Александр Волков свадьба Ижавто суд Малая Пурга Можга транспорт прокуратура зоопарк спортсмен СКП бюджет Интернет здоровье Игра бизнес убийство школа Голливуд строительство выборы ГИБДД фестиваль ГЖД штраф преступление творчество погода музыка Ува пенсия депутат безопасность банк Владимир Путин Ижевск лес телевидение физкультура религия Удмуртия технологии Дмитрий Медведев долг траур промышленность армия молодежь инвалид Воткинск дети мода Госсовет УР животные образование видео ветеран ЖКХ туризм праздник природа Новый год/Рождество Россия вода наркотики ремонт конкурс финансы терроризм Сарапул самолет оружие алкоголь семья Украина правительство Глазов медицина МЧС футбол розыск полиция дороги хоккей торговля Балезино кино МВД пристав занятость ДТП Завьялово рейтинг США выставка Москва ИжГТУ
Все теги
Яндекс.Погода