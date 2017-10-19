Актер Михаил Кокшенов в тяжелом состоянии попал в больницу

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: piter.tv фото: piter.tv

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963-м окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. Работал в Академическом театре им. Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и параллельно начал сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.Снялся более чем в ста фильмах, наиболее известны его роли в кинокартинах «Даурия», «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».