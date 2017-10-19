Учительницу из Малой Пурги насмерть сбили на трассе

Опубликована: Сегодня 10:40



фото: sh-studio.ru/ne-profi фото: sh-studio.ru/ne-profi

Авария произошла во вторник, 17 октября, около 18:00 на 133 км автомобильной дороги Елабуга – Пермь. 34-летний водитель «Шкоды» наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде.Пользователи соцсетей писали, что погибшая работала учителем в одной из школ Малой Пурги.