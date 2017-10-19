Учительницу из Малой Пурги насмерть сбили на трассе

Опубликована: Сегодня 10:40

фото: sh-studio.ru/ne-profi
На трассе в Удмуртии насмерть сбили 57-летнюю женщину. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла во вторник, 17 октября, около 18:00 на 133 км автомобильной дороги Елабуга – Пермь. 34-летний водитель «Шкоды» наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде.

Пользователи соцсетей писали, что погибшая работала учителем в одной из школ Малой Пурги.


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