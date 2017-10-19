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Учительницу из Малой Пурги насмерть сбили на трассе
Опубликована: Сегодня 10:40 На трассе в Удмуртии насмерть сбили 57-летнюю женщину. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.
Авария произошла во вторник, 17 октября, около 18:00 на 133 км автомобильной дороги Елабуга – Пермь. 34-летний водитель «Шкоды» наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде.
Пользователи соцсетей писали, что погибшая работала учителем в одной из школ Малой Пурги.