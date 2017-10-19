Бандеровцы на зарплате ЦРУ убивают российских политиков? Опубликована: Сегодня 15:58

На брифинге Генпрокуратуры Украины, который проходил в прямом эфире, не имеющий высшего юридического образования прокурор Юрий Луценко объявил: поставлена точка в деле об убийстве беглого депутата Дениса Вороненкова. Организатором назван Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой, сообщают "Дни".



Позже эту версию с присущим ему юмором, логикой и дотошностью высмеял известный блогер Анатолий Шарий. По его словам, украинский генпрокурор сделал все, чтобы хоть как то обозначить наличие «российского следа» в этом преступлении.







Вместе с тем, по



Если верить документам СБУ, полученным спецслужбами ДНР, супруги, попав на Украину, были обеспокоены тремя вопросами - безопасностью, обустройством и легализацией своих средств, многие из которых были теневыми и не могли быть вывезены из России без уголовного преследования.



Как следует из этих документов - бегство Вороненкова и Максаковой было экстренным. Им не удалось продумать все детали и значительная часть средств (например, вложенных в недвижимость и драгоценности), оказались фактически заблокированы в Москве. Вороненков признавался, что в ячейках московских банках лежали ювелирные изделия, бриллианты, элитные часы и антиквариат на общую сумму порядка 10 миллионов долларов. Всего же в Москве у семьи осталось в 100 миллионов долларов. Часть финансов перевести за границу бывшие депутаты успели, но бросать остальное под угрозой изъятия следствием в России они не собирались.



Согласно полученным данным - провести операцию по легализации средств Вороненков и Максакова решили с помощью спецслужб. Так на Украине появились беглые «борцы с режимом», готовые раскрыть «хитрый план Кремля» и рассказать о «кровавых злодеяниях» Российских властей.



Если верить материалам СБУ, бывшие депутаты договорились с американскими разведчиками, которые поставили их жизнь и благополучие в зависимость от дачи показаний с обвинениями в адрес Кремля. Безопасностью беглецов занимались спецназовцы по линии Главного управления разведки Минобороны Украины, а оперативная работа по супругам велась в интересах американцев силами 5 Управления Департамента контрразведки СБУ, специализирующегося исключительно на работе против России.



Кураторами с американской стороны стали резидент ЦРУ в Киеве Джейсон Сток и его заместитель Томас Тливерис. В телефоне Вороненкова значился контакт «Джейсон» с номером 0445215657.



Накануне гибели Вороненкова стало ясно, что никакой важной или, хотя бы конфиденциальной информацией он не владеет и ничего не может сообщить, несмотря на все обещания о сотрудничестве.



После гибели беглого депутата, кураторы Сток и Тливерис оказались одними из первых, кто выразил соболезнования Максаковой, и попросили ее дать следователям «нужные» показания, что она впоследствии и сделала.



Сама Максакова говорит, что после убийства мужа она фактически осталась с небольшой суммой наличных средств и теперь вынуждена активно гастролировать, чтобы заработать на жизнь. О выводе средств, заблокированных в России, она даже не вспоминает. Где же теперь всплывут средства, которые американские спецслужбы не смогли или не захотели вывезти для Вороненкова и Максаковой – неизвестно. Вот только использование средств криминального происхождения для американских спецслужб – это уже давно фирменный стиль. Самым известным стал скандал «Иран-Контрас», когда



Сын крупнейшего в истории колумбийского наркобарона Пабло Эскобар,



Понятно, что, эти факты полностью опровергают фантазии генерального прокурора Украины. Простой пример: исполнитель Павел Паршов оказался нацистом, служившим в органах МВД Украины. Украинские СМИ, на которые



Ни бывший гражданский муж Максаковой, ни российские спецслужбы, ни даже Кремль не могут управлять украинскими националистами, руками которых выполнен «заказ» на Вороненкова. А вот местные спецслужбы – управляют напрямую и даже борются за влияние на разные нацистские группировки между собой.



Сами же американские кураторы Сток и Тливерис в документах СБУ обозначены как активные помощники в организации стажировок боевиков СБУ и ГУР МО Украины в США, где они готовились уничтожать диверсионными методами противников киевского режима на территории ЛНР и ДНР.



Еще одно заказное убийство, где фигурировали американские деньги,



Российского оппозиционера Бориса Немцова убили на мосту, возле самого Кремля, накануне крупного оппозиционного мероприятия. Уже тогда заговорили о «сакральной жертве», которая была принесена «инвесторами» русского майдана. Майдан не случился.



Исполнителей убийства Немцова удалось арестовать. Сейчас над ними идет суд и уже стало известно, что 15 миллионов долларов могли поступить с Украины (откуда у украинских нацистов могли оказаться такие деньги на заказ российского политика, теперь понятно), а главным свидетелем стала украинская эскорт-модель Анна Дурицкая, которая привела жертву на место заклания. Сейчас ее следы затерялись. Неизвестно, жива ли она. Известно лишь, что СБУ брало Дурицкую, как агента под свою защиту, а сейчас уже очевидно, что подозрительно часто случается с теми, кого защищает СБУ.



Ранее версию о причастности СБУ к убийству Немцова высказал бывший сотрудник германской разведки Вильгельм Дитль, ссылаясь на свои источники в спецслужбах ФРГ и Австрии. Тогда в "Комсомольской правде"



Теперь понятно, что украинские нацисты выступали соучастниками этих громких убийств. А Вороненков, как и, возможно, Немцов просто стал разменной фигурой в игре, ведущейся ЦРУ против России. Позже эту версию с присущим ему юмором, логикой и дотошностью высмеял известный блогер Анатолий Шарий. По его словам, украинский генпрокурор сделал все, чтобы хоть как то обозначить наличие «российского следа» в этом преступлении.Вместе с тем, по сообщению сайта «Ньюзфронт» компетентные органы ДНР получили материалы, раскрывающие подробности пребывания на Украине бывших российских депутатов Дениса Вороненкова и Марии Максаковой.Если верить документам СБУ, полученным спецслужбами ДНР, супруги, попав на Украину, были обеспокоены тремя вопросами - безопасностью, обустройством и легализацией своих средств, многие из которых были теневыми и не могли быть вывезены из России без уголовного преследования.Как следует из этих документов - бегство Вороненкова и Максаковой было экстренным. Им не удалось продумать все детали и значительная часть средств (например, вложенных в недвижимость и драгоценности), оказались фактически заблокированы в Москве. Вороненков признавался, что в ячейках московских банках лежали ювелирные изделия, бриллианты, элитные часы и антиквариат на общую сумму порядка 10 миллионов долларов. Всего же в Москве у семьи осталось в 100 миллионов долларов. Часть финансов перевести за границу бывшие депутаты успели, но бросать остальное под угрозой изъятия следствием в России они не собирались.Согласно полученным данным - провести операцию по легализации средств Вороненков и Максакова решили с помощью спецслужб. Так на Украине появились беглые «борцы с режимом», готовые раскрыть «хитрый план Кремля» и рассказать о «кровавых злодеяниях» Российских властей.Если верить материалам СБУ, бывшие депутаты договорились с американскими разведчиками, которые поставили их жизнь и благополучие в зависимость от дачи показаний с обвинениями в адрес Кремля. Безопасностью беглецов занимались спецназовцы по линии Главного управления разведки Минобороны Украины, а оперативная работа по супругам велась в интересах американцев силами 5 Управления Департамента контрразведки СБУ, специализирующегося исключительно на работе против России.Кураторами с американской стороны стали резидент ЦРУ в Киеве Джейсон Сток и его заместитель Томас Тливерис. В телефоне Вороненкова значился контакт «Джейсон» с номером 0445215657.Накануне гибели Вороненкова стало ясно, что никакой важной или, хотя бы конфиденциальной информацией он не владеет и ничего не может сообщить, несмотря на все обещания о сотрудничестве.После гибели беглого депутата, кураторы Сток и Тливерис оказались одними из первых, кто выразил соболезнования Максаковой, и попросили ее дать следователям «нужные» показания, что она впоследствии и сделала.Сама Максакова говорит, что после убийства мужа она фактически осталась с небольшой суммой наличных средств и теперь вынуждена активно гастролировать, чтобы заработать на жизнь. О выводе средств, заблокированных в России, она даже не вспоминает. Где же теперь всплывут средства, которые американские спецслужбы не смогли или не захотели вывезти для Вороненкова и Максаковой – неизвестно. Вот только использование средств криминального происхождения для американских спецслужб – это уже давно фирменный стиль. Самым известным стал скандал «Иран-Контрас», когда ЦРУ продавало оружие в Иран, на который были наложены санкции, чтобы на эти средства приобретать оружие для проамериканских партизан в Сальвадоре.Сын крупнейшего в истории колумбийского наркобарона Пабло Эскобар, неоднократно заявлял , что его отец много лет работал рука об руку с американскими разведчиками, которые пользовались его средствами и возможностями, чтобы вести борьбу с коммунистами по всей Центральной и Южной Америке.Понятно, что, эти факты полностью опровергают фантазии генерального прокурора Украины. Простой пример: исполнитель Павел Паршов оказался нацистом, служившим в органах МВД Украины. Украинские СМИ, на которые сослался "Московский комсомолец" проводят свое расследование. Им удалось выяснить, что Паршов был участником боевых действий на Донбассе с 2014 года. При этом в батальон «Донбасс», созданный Семеном Семенченко, он вступил только летом 2015 года.Ни бывший гражданский муж Максаковой, ни российские спецслужбы, ни даже Кремль не могут управлять украинскими националистами, руками которых выполнен «заказ» на Вороненкова. А вот местные спецслужбы – управляют напрямую и даже борются за влияние на разные нацистские группировки между собой.Сами же американские кураторы Сток и Тливерис в документах СБУ обозначены как активные помощники в организации стажировок боевиков СБУ и ГУР МО Украины в США, где они готовились уничтожать диверсионными методами противников киевского режима на территории ЛНР и ДНР.Еще одно заказное убийство, где фигурировали американские деньги, вспоминает в связи с убийством Вороненкова «Голос Севастополя».Российского оппозиционера Бориса Немцова убили на мосту, возле самого Кремля, накануне крупного оппозиционного мероприятия. Уже тогда заговорили о «сакральной жертве», которая была принесена «инвесторами» русского майдана. Майдан не случился.Исполнителей убийства Немцова удалось арестовать. Сейчас над ними идет суд и уже стало известно, что 15 миллионов долларов могли поступить с Украины (откуда у украинских нацистов могли оказаться такие деньги на заказ российского политика, теперь понятно), а главным свидетелем стала украинская эскорт-модель Анна Дурицкая, которая привела жертву на место заклания. Сейчас ее следы затерялись. Неизвестно, жива ли она. Известно лишь, что СБУ брало Дурицкую, как агента под свою защиту, а сейчас уже очевидно, что подозрительно часто случается с теми, кого защищает СБУ.Ранее версию о причастности СБУ к убийству Немцова высказал бывший сотрудник германской разведки Вильгельм Дитль, ссылаясь на свои источники в спецслужбах ФРГ и Австрии. Тогда в "Комсомольской правде" говорилось , что непосредственным стрелявшим в политика был подозреваемый, приехавший с Украины накануне убийства.Теперь понятно, что украинские нацисты выступали соучастниками этих громких убийств. А Вороненков, как и, возможно, Немцов просто стал разменной фигурой в игре, ведущейся ЦРУ против России.



Новости smi2.ru Загрузка... Теги Ува торговля свадьба школа Россия ДТП музыка банк МЧС Украина футбол депутат лес полиция СМИ МВД семья строительство Ижевск зоопарк Ижавто оружие технологии Завьялово ГИБДД телевидение образование Голливуд хоккей убийство конкурс СКП Дмитрий Медведев дороги занятость штраф физкультура погода медицина розыск Госсовет УР транспорт творчество преступление Малая Пурга промышленность правительство инвалид ИжГТУ наркотики Удмуртия Можга долг Владимир Путин прокуратура Новый год/Рождество Москва рейтинг Глазов ветеран Игра Воткинск ГЖД вода природа ремонт Сарапул Интернет безопасность траур армия Александр Волков религия праздник мода бизнес туризм молодежь спортсмен пенсия Балезино пожар животные пристав США выборы бюджет суд самолет дети здоровье звезда кино терроризм ЖКХ выставка финансы фестиваль видео алкоголь

