Скульптор отказался переделывать скульптуру Михаила Калашникова в Москве

Опубликована: Сегодня 13:13

Скульптор Салават Щербаков отказался переделывать памятник ижевскому оружейнику Михаилу Калашникову, который установили в центре Москвы, пишет Lenta.ru.

В Росвооружении заявили, что все было правильно сообщил Щербаков: «Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова».

 Ранее на барельефе скульптуры Калашникова нашли изображение чертежа немецкой винтовки StG 44. После этого Щербаков заявил, что готов исправить ошибку, если ее существование докажут.



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