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Минтруд России опубликовал даты отдыха на 2018 год
Опубликована: Сегодня 11:24 Согласно постановлению Минтруда России в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
На официальном сайте Правительства России сообщается, что в итоге 2018 году россияне будут отдыхать:
- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым,
- с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества,
- с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня,
- с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда,
- 9 мая – День Победы;
- с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России;
- с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.
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