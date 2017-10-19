Минтруд России опубликовал даты отдыха на 2018 год

Опубликована: Сегодня 11:24





На официальном сайте Правительства России сообщается, что в итоге 2018 году россияне будут отдыхать:- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым,- с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества,- с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня,- с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда,- 9 мая – День Победы;- с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России;- с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.