Заместителя главного финансиста ФСИН России Светлану Алексееву задержали в Москве

Опубликована: Сегодня 16:30

Следственный комитет России задержал по уголовному делу, открытому в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву.

Отмечается, что Алексеева подозревается в пособничестве в растрате.

RT сообщает, что ранее, 14 сентября Басманный суд Москвы арестовал Коршунова до 13 ноября 2017 года. Следствие полагает, обвиняемый и его соучастники расстратили 160 миллионов рублей из бюджета ФСИН России. Позднее суд Москвы арестовал по данному делу предпринимателя Марину Дюкову.




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