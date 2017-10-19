Заместителя главного финансиста ФСИН России Светлану Алексееву задержали в Москве

Опубликована: Сегодня 16:30





Отмечается, что Алексеева подозревается в пособничестве в растрате.

RT сообщает, что ранее, 14 сентября Басманный суд Москвы арестовал Коршунова до 13 ноября 2017 года. Следствие полагает, обвиняемый и его соучастники расстратили 160 миллионов рублей из бюджета ФСИН России. Позднее суд Москвы арестовал по данному делу предпринимателя Марину Дюкову.