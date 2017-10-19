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Заместителя главного финансиста ФСИН России Светлану Алексееву задержали в Москве
Опубликована: Сегодня 16:30 Следственный комитет России задержал по уголовному делу, открытому в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву.
Отмечается, что Алексеева подозревается в пособничестве в растрате.
RT сообщает, что ранее, 14 сентября Басманный суд Москвы арестовал Коршунова до 13 ноября 2017 года. Следствие полагает, обвиняемый и его соучастники расстратили 160 миллионов рублей из бюджета ФСИН России. Позднее суд Москвы арестовал по данному делу предпринимателя Марину Дюкову.
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