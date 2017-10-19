Попытка похищения ребенка из детского сада в Ижевске завершилась казусом

Опубликована: Сегодня 17:20

Жители Ижевска рассказали в соцсетях, что в Ижевске неизвестная женщина попыталась похитить ребенка из детского сада.

Малыша не отдала злоумышленнице воспитатель группы, сообщил Дмитрий Демин: «Женщина проявляла настойчивость, демонстративно «звонила родителям» и жаловалась на упрямого воспитателя, но воспитатель не отдала ребенка. Неизвестная женщина ушла. А через минут 5 пришли настоящие родители и узнали эту историю от воспитателя. Просмотр видеокамер показал, что родителям женщина не знакома.»

Полиция сообщений о попытке похищения не получала. Информагентству «Сусанин» в самом детском саду рассказали, что «похитительницей» оказалась няня одного из детей: «Просто пришла няня и перепутала детей. Она работает всего несколько дней. Пришла за одной девочкой, а подошла к другой.», - пояснили в дошкольном учреждении.
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