Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра

Опубликована: 18 Октября 2017 г. 18:14

По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, погода испортится днем в четверг, 19 октября: «Ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 метров в секунду.»

Жителям советуют соблюдать осторожность, не оставлять окна и форточки открытыми, не парковать авто под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.

Ранее синоптики предупреждали, что в четверг в Удмуртии пойдет дождь, кое-где даже пойдет мокрый снег, пишет СУСАНИН.



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