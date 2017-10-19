Штрафы до 1 млн рублей выплатят службы такси за взятки чиновникам

Опубликована: Сегодня 09:04

В Удмуртии за взятки чиновникам Миндортранса оштрафовали несколько компаний, сообщает СУСАНИН со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Общества с ограниченной ответственностью возили пассажиров легковым такси. Среди них прокуратура указывает «ГАСС», «Ижпроммаш», ТД «Рост» и «Галеон». Они признаны виновными в «Незаконном вознаграждении от имени юридического лица» (часть 1 статьи 19.28 КоАП России). Следствие доказало, что представители этих компаний дали чиновникам взятки на сумму от 3 до 273 тыс. рублей. За это чиновники министерства не проводили проверки обществ и водителей такси, ускоряли работу с документами.

Штрафы составили от 500 тыс. до 1 млн рублей. Сейчас суд рассматривает уголовное дело в отношении должностных лиц министерства за получение взяток.



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