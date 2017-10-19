В 13:00 над Набережной пруда Ижевска пройдет репетиция авиашоу

Опубликована: Сегодня 11:55

Фото: информагентство "Сусанин"

Пилотажная группа «Русские витязи» выступающая на самолетах Су-30 СМ, покажет над акваторией Ижевского пруда 21 октября порядка 20 фигур высшего пилотажа.

Для зрителей будут работать комментаторы, которые расскажут, что происходит в небе. 

А сегодня, 19 октября, над набережной ижевского пруда идут репетиции. В 11:00 летал самолет-разведчик, а в 13:00 полетит основная группа.

ИА "Удмуртия" напоминает, что летчики выступят в рамках информационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!», которая призвана ознакомить ижевчан с особенностями контрактной службы, рассказать о высших военных учебных заведениях и провести начальные этапы отбора желающих на службу в армии. В ходе акции будут работать площадки по сборке-разборке автомата Калашникова, пожарному многоборью, а также электронный тир, выставка оружия, пять полевых кухонь и т. д.

С 10:30 по 11:30 перекроют движение транспорта по ул. Милиционной, на участке от ул. Бородина до ул. Кирова. На все время акции закроют движение по набережной, от плотины до эспланады.


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