В Ижевске продолжают искать Алексея Пермякова

Опубликована: Сегодня 10:22

В пятницу, 20 октября, намечен очередной выезд на поиски Алексея Пермякова. Волонтеры приглашают добровольцев, чтобы обыскать еще неисследованную территорию. 

Напомним, с 10 июля в Ижевске ищут 19-летнего Алексея Пермякова, который пропал в районе реки Позимь. Алексей страдает потерями памяти, порой речь заторможенная. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 18» и полицейские неоднократно выезжали на его поиски. 

В группе Вконтакте ПСО «Регион 18» волонтеры пишут: «Совсем скоро ляжет снег, и если сейчас мы Алексея не найдем, то возобновить поиски сможем только весной. Чтоб его найти сейчас, нужно много людей. Тогда мы сможем оставшуюся территорию полностью закрыть».

Телефон координатора поиска: 8 (951) 195-29-71


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