Скандальная телеведущая Ксения Собчак собралась стать президентом страны

Опубликована: Сегодня 13:10

Ксения Собчак объявила о своем участии в президентских выборах 2018 года, в качестве кандидата против всех.

В своем призыве Собчак говорит о том, что воры и коррупционеры продолжают врать, власть имущие – воровать, а попы и силовики указывают людям, что читать, что смотреть и что говорить: «Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется».

Так российская телеведущая хочет получить голоса людей, которые не хотят поддержать ни одного из кандидатов в будущие президенты.
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