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На набережной Воткинска реконструировали 700 метров тротуаров
Опубликована: Сегодня 14:28
18 октября в Воткинске открыли реконструированную часть набережной пруда.
Территория от
На реконструкцию набережной выделили порядка 20 млн рублей. Из них 13,8 млн рублей — федеральные средства, 6,2 млн рублей — республиканские. Муниципалитет в рамках софинансирования предоставил 200 тыс. рублей.
Заместитель министра энергетики и ЖКХ республики Александр Корюгин рассказал: «В 2017 году в программе участвуют 32 населенных пункта — все города республики и 25 районов региона, а также два сельских поселения в Можгинском районе. Это четверт
Воткинские власти теперь рассматривают возможность проведения на вновь открытой набережной спортивных мероприятий и открытия пляжа.