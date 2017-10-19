На набережной Воткинска реконструировали 700 метров тротуаров

Опубликована: Сегодня 14:28





18 октября в Воткинске открыли реконструированную часть набережной пруда.

Территория от музея-усадьбы П. И. Чайковского до плотины теперь получила тротуары из брусчатки, скамейки, урны, освещение и газон. Ремонтные работы провели в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



На реконструкцию набережной выделили порядка 20 млн рублей. Из них 13,8 млн рублей — федеральные средства, 6,2 млн рублей — республиканские. Муниципалитет в рамках софинансирования предоставил 200 тыс. рублей.



Заместитель министра энергетики и ЖКХ республики Александр Корюгин рассказал: «В 2017 году в программе участвуют 32 населенных пункта — все города республики и 25 районов региона, а также два сельских поселения в Можгинском районе. Это четверт ый этап реконструкции набережной пруда в Воткинске. Это 700 метров тротуаров.».

Воткинские власти теперь рассматривают возможность проведения на вновь открытой набережной спортивных мероприятий и открытия пляжа.

