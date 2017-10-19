10 автомобилей измазали синей краской вандалы в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:37

Несколько автомобилей в Ижевске изрисовали синей краской, сообщили очевидцы в группе ИГГС во «ВКонтакте».

Акт вандализма произошёл минувшей ночью у дома №21 «А» по улице Дзержинского в Ижевске. 

На фото видно, что краской испорчены боковые стёкла, двери, фары, капоты и крышки багажников машин. Очевидцы пишут, что изрисованы более 10 автомобилей, однако на фото их 7.

Статье 214 УК РФ "Вандализм" предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста до 3 месяцев.


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