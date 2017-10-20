В Ижевске завершили ремонт дорог

Опубликована: Сегодня 16:43

Власти Ижевска и подрядчики 19 октября подписали акт приемки последнего объекта проекта "Безопасные и качественные дороги" — участка переулка Широкий от ул. Коммунаров до ул. М. Горького.

Отрезок улиц удалось отремонтировать за счет сэкономленных во время торгов средств, согобщает ИА "Удмуртия". Помимо переулка Широкого съэкономленные средства пошла на ремонт двух участков улицы Пушкинской и одного участка улицы Удмуртской.

На дороги даны четыре года гарантийного срока, в течении которых подрядчик будет устранять все недостатки за свой счет. В ближайшее время все запланированные работы завершатся на 100%. Последним объектом дорожного ремонта станет Западный обход Ижевска

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что правительство республики расчитывает на дополнительное финансирование: "Российская Федерация в лице руководителя Росавтодора Романа Старовойта и министра транспорта Максима Соколова положительно оценили итоги реализации проекта в этом году, что дает нам основание ... рассчитывать не только на те 730 миллионов, которые будут со стороны Российской Федерации, но и на дополнительное финансирование".

Напомним, в 2017 году на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" региону из федерального бюджета выделили 625 млн рублей. Еще 700 млн рублей выделили на ремонт и реконструкцию федеральной трассы.




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