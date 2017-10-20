32-летний житель Воткинска изнасиловал таксиста

Опубликована: Сегодня 17:26

В Воткинске пьяный мужчина ночью остановил такси, которым управляла женщина. Такси отправилось в лесной массив, где, по утверждению обвиняемого находится его дача. После чего ранее судимый 32-летний обвиняемый достал нож, нанес жертве несколько порезов и изнасиловал ее.

Следователями осмотрено место происшествия и автомобиля потерпевшей, допрошены свидетели, изъята видеозапись с камеры наружного видеонаблюдения на заправочной станции.

В следственном управлении СК России по Удмуртии сообщают, что обвиняемый полностью признал вину и заключён под стражу. Злодею грозит до шести лет лишения свободы.



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