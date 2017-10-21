Владимир Нестеренко покинет свой пост в администрации Ижевска

Опубликована: 19 Октября 2017 г. 18:14

Замглавы администрации Ижевска по градостроительству благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко покинет свой пост, сообщает «Сусанин».

По его словам, он продолжит работу в республике. «Да это так. По собственному желанию. Пора двигаться дальше. Я строитель, в строительстве и продолжу работать. Само собой, я останусь в республике», - рассказал Нестеренко. 

Нестеренко Владимир Владимирович - родился 24 августа 1979 года в городе Находке Приморского Края. Высшее образование получил в Ижевске. Работал на рабочих и руководящих должностях в сфере строительства в коммерческих предприятиях Ижевска. В 2009 стал заместителем министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики. С  2011 – заместитель Главы Администрации города Ижевска по градостроительству. Присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Удмуртской Республики», награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».
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