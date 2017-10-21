За изнасилование четырехлетней дочери задержан житель Камбарки

Опубликована: Сегодня 08:33

Мужчина, прогуливаясь по берегу Камыс 4-летней дочерью, отвёл ее в сторону и изнасиловал.

По данным следствия, обвиняемый приехал с бывшей супругой и общим ребенком отдыхать на левый берег реки, где и совершил преступление. Ребёнок рассказал о случившемся бабушке. После сообщения об этом, следователем Камбарского МСО совместно с сотрудниками полиции, злоумышленник был найден и заключен под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, допрошена потерпевшая с участием психолога, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствию удалось получить ряд объективных доказательств. 

Выясняется возможная причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений. 



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