За изнасилование четырехлетней дочери задержан житель Камбарки

Опубликована: Сегодня 08:33





По данным следствия, обвиняемый приехал с бывшей супругой и общим ребенком отдыхать на левый берег реки, где и совершил преступление. Ребёнок рассказал о случившемся бабушке. После сообщения об этом, следователем Камбарского МСО совместно с сотрудниками полиции, злоумышленник был найден и заключен под стражу.В рамках расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, допрошена потерпевшая с участием психолога, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствию удалось получить ряд объективных доказательств.Выясняется возможная причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.