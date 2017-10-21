|
Княжна Волконская посетит Национальный музей имени К.Гердта в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:18 26 октября в 18:00 в Национальном музее УР им. Кузебая Герда состоится встреча с княжной Надеждой Владимировной Волконской, сообщает ГТРК "Удмуртия".
Инициаторы встречи - участники общественного культурно-просветительского движения "Возрождение".
Надежда Владимировна расскажет о семейной реликвии – письмах Великой Княгини Ольги Александровны Романовой, написанных на французском языке, адресованных прабабушке Надежды Владимировны – мадам Бризак.
В рамках культурно-просветительских встреч «Ижевские вечера» пройдёт видеопрезентация архива.
Загрузка...