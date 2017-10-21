Княжна Волконская посетит Национальный музей имени К.Гердта в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:18

26 октября в 18:00 в Национальном музее УР им. Кузебая Герда состоится встреча с княжной Надеждой Владимировной Волконской, сообщает ГТРК "Удмуртия".

Инициаторы встречи - участники общественного культурно-просветительского движения "Возрождение".

Надежда Владимировна расскажет о семейной реликвии – письмах Великой Княгини Ольги Александровны Романовой, написанных на французском языке, адресованных прабабушке Надежды Владимировны – мадам Бризак.

В рамках культурно-просветительских встреч «Ижевские вечера» пройдёт видеопрезентация архива. 



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