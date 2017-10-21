Пенсионеры составили треть населения Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:44





Ежемесячно в Удмуртии на пенсионные и социальные выплаты Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации тратится 6,5 миллиардов рублей.

Почти каждый третий житель республики - более 458 тысяч - получает пенсию. Более 200 тысяч граждан получают различные социальные выплаты. 130 тысяч федеральных льготников получают ежемесячную денежную выплату. Федеральную социальную доплату к пенсии получают 45 тысяч жителей республики - это форма поддержки неработающих пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (в Удмуртии это 8 тысяч 502 рубля). С января по октябрь 2017 года количество пенсионеров в республике увеличилось на 3 тысячи 300 человек.

На 1700 человек уменьшилось количество работающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии в Удмуртии составляет 13 тысяч рублей.