Ижевский киноклуб начинает новый сезон

Опубликована: Сегодня 13:39

Ижевский киноклуб открывает 42 новый сезон, сообщил «АиФ-Удмуртия». 

Руководитель проекта Андрей Смирнов сообщил, что ижевскую публику ждет много событий. Запланированы фестивали венгерского, немецкого и финского кино. А начнется новый сезон начинается со специального проката 19–25 октября экспериментального фильма Андрея Сильвестрова «Прорубь». Уже несколько лет он бессменный член виртуального жюри Ижевского кинофестиваля, который пройдет уже в декабре.

Кроме того планируется ретроспектива самого известного эстонского режиссера Вейко Ыунпуу, который собирается приехать лично и представить свои 4 фильма. Пройдет и программа фильмов Ингмара Бергмана к 100-летию режиссёра.




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