|
На выходные в Ижевске прогнозируют холодную погоду без осаднов
Опубликована: Сегодня 14:34 В Удмуртии похолодало из-за распространения арктического воздуха, сообщила пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, поэтому в ближайшие дни температура будет понижаться.
В сообщении говорится: «Среднесуточные температуры опустятся ниже ноля, плюсовые значения будут наблюдаться лишь незначительные периоды времени в дневное время.»
В выходные в республике не ожидается существенных осадков, только местами может пройти слабый снег.