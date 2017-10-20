На выходные в Ижевске прогнозируют холодную погоду без осаднов

Опубликована: Сегодня 14:34

В Удмуртии похолодало из-за распространения арктического воздуха, сообщила пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, поэтому в ближайшие дни температура будет понижаться.

В сообщении говорится: «Среднесуточные температуры опустятся ниже ноля, плюсовые значения будут наблюдаться лишь незначительные периоды времени в дневное время.» 

В выходные в республике не ожидается существенных осадков, только местами может пройти слабый снег.



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