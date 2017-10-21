В Удмуртии ищут родственников погибшего в 1942 году солдата

Опубликована: Сегодня 15:21

Фото: Ермак-инфо

В Удмуртии ищут родственников погибшего в Великой Отечественной войне Вячеслава Шихова, чтобы пригласить их на открытие памятника в Подмосковье 9 мая 2018 года, пишет газета Дебёсского района «Новый путь».

На монумент добавят недостающие имена умерших от ран и болезней в госпитале села Куркино. Вячеслав Шихов родился в 1923 году в деревне Котегурт Дебёсского района. Был призван в ряды Советской армии, защищал Москву и в 1942 году скончался от болезни в госпитале села Куркино.

Активисты Дебёсского района, занимающиеся захоронением и поиском родственников бойцов Великой Отечественной войны, около пяти лет назад выяснили Вячеслав Шихов остался на московской земле, но информация о месте захоронения утеряна.

Жители Котегурта и правительство Удмуртии обратились к администрации муниципального образования «Куркино» с просьбой добавить его имя на памятник в подмосковном селе. Представител московского штаба ОНФ заинтересовались этой инициативой и оказалось, что были потеряны данные захоронениях других 75 солдат, которые умерли от ран и болезней в том же госпитале.



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