Назлыгуль Насирова представит Удмуртию на конкурсе красоты «Татар кызы — 2017»

Опубликована: 20 Октября 2017 г. 16:08

В финале конкурса красоты «Татар кызы — 2017» Удмуртию будет представлять студентка Ижевской государственной медицинской академии Назлыгуль Насирова.

За главный приз, автомобиль «Лада», будут бороться 12 девушек из разных регионов России и стран зарубежья. Участницы уже на две недели находятся в Уфе, участвуют в мастер-классах по вокалу, народному танцу, дефиле, сценической речи, татарскому языку.

Назлыгуль Насирова сообщила корреспонденту ИА "Удмуртия": "Я очень сильно устаю, но концерт будет шикарным. Ради этого и работаем"

Утро участниц начинается с репетиций и продолжаются до вечера. Девушки находят время и для знакомства с достопримечательностями Уфы. Организаторы конкурса подготовили для них развлекательную программу с экскурсиями и встречами с известными людьми Башкирии.

«Татар кызы — 2017» состоится 24 октября.