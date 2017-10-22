Древний, как помет динозавра: биосфере не хватает экскрементов мегафауны

Опубликована: 20 Октября 2017 г. 16:59





Вымирание динозавров лишило нас не только живых тирексов и диплодоков. Их роль в биосфере обусловила прекращение переноса органических соединений и микроэлементов из океана вглубь материков, полагают ученые.

Гигантские ящеры мезозоя, этот биологический насос, извлекали важные и полезные для развития жизни соединения из океана, перемещали их на землю, и фактически создавали ту планету, которую мы знаем сейчас, пишет "ПалеоНьюз".

Но безостановочный конвейер по повышению плодородия почв замедлился после мел-палеогенового вымирания и почти остановился после гибели млекопитающей мегафауны. Теперь прежних поставок не хватает. Результаты исследований показали, что сегодня питательные вещества распространяются примерно на 92% меньше на суше, и на 95% меньше в океанах, чем во времена существования самых больших наземных животных.

Слоны и киты тоже огромны, но их численность и роль в экосистемах много ниже, чем в эпохи расцвета мегафауны. А между тем именно пищеварительные процессы крупных животных эффективно высвобождали и поставляли в экосистемы питательные вещества, которые в виде трудноразложимых растительных остатков могли бы оказаться выключенными из круговорота на долгий срок.

