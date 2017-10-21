Надругавшийся над флагом в Селтинском районе Удмуртии может сесть в тюрьму

Опубликована: 20 Октября 2017 г. 17:41

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по УР и оперативники отделения полиции «Селтинское» в ходе расследования уголовного дела о надругательстве над государственным флагом РФ задержали 46-летнего жителя Увинского района. 

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что подозреваемый, находясь в здании гостиницы в Селтинском районе в ходе возникшего конфликта сломал флагшток с находящимся на нем Государственным флагом РФ и бросил его на землю.

Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.



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