Надругавшийся над флагом в Селтинском районе Удмуртии может сесть в тюрьму

Опубликована: 20 Октября 2017 г. 17:41





Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по УР и оперативники отделения полиции «Селтинское» в ходе расследования уголовного дела о надругательстве над государственным флагом РФ задержали 46-летнего жителя Увинского района.

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что подозреваемый, находясь в здании гостиницы в Селтинском районе в ходе возникшего конфликта сломал флагшток с находящимся на нем Государственным флагом РФ и бросил его на землю.

Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.